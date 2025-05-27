Video Yaşam İstanbul'un fethi etkinleri çerçevesinde SOLOTÜRK İstanbul'da prova uçuşu yaptı | Video
İstanbul'un fethi etkinleri çerçevesinde SOLOTÜRK İstanbul'da prova uçuşu yaptı | Video

İstanbul'un fethi etkinleri çerçevesinde SOLOTÜRK İstanbul'da prova uçuşu yaptı | Video

27.05.2025 | 16:26

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK İstanbul'un fethi etkinleri kapsamında İstanbul semalarında prova uçuşu yaptı. Boğaz'da gerçekleştirilen prova uçuşunun nefes kesen görüntüsü dron kamerasına böyle yansıdı.

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Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirecek. SOLOTÜRK gösteri uçuşu öncesi, İstanbul semalarına prova için havalandı. Masmavi deniz ve gökyüzüyle bütünleşen uçuş, nefes kesti. Yurt ve yurt dışında sayısız gösterilere imza atan F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK unutulmaz anla
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