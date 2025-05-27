İstanbul'un fethi etkinleri çerçevesinde SOLOTÜRK İstanbul'da prova uçuşu yaptı | Video
Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK İstanbul'un fethi etkinleri kapsamında İstanbul semalarında prova uçuşu yaptı. Boğaz'da gerçekleştirilen prova uçuşunun nefes kesen görüntüsü dron kamerasına böyle yansıdı.
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