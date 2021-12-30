İstanbul'un göbeğinde dehşet anları! Bir anda yayaların arasına daldı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Dolandırıcılara yılbaşı pençesi | Video 30.12.2021 | 11:10
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Suç örgütleri ve çetelere satıyorlardı! 80 silahla yakalandılar | Video 30.12.2021 | 11:08
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Adana'da 2 torbacı tutuklandı | Video 30.12.2021 | 10:12
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Araca çarpıp kaçtı, yakalanınca kıyafetlerini çıkardı | Video 30.12.2021 | 09:39
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Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu | Video 30.12.2021 | 10:14
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Bursa'da bir garip olay! Kaza yaptı ardından uyuya kaldı | Video 30.12.2021 | 09:39
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İstanbul TEM'de arıza yapan otomobile taksi çarptı: biri ağır, 2 yaralı 30.12.2021 | 09:23
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"İşte böyle çalarız" demişlerdi, işte böyle tutuklandılar | Video 30.12.2021 | 09:33
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Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü | Video 30.12.2021 | 09:08
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Çeşme'de yıldırım düşen işletme alev alev yandı | Video 30.12.2021 | 09:05
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Esenyurt'ta 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı | Video 30.12.2021 | 08:54
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Metrobüste yangın paniği | Video 30.12.2021 | 09:00
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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 30.12.2021 | 08:52
Karaköy'de yasak yerden “U” dönüşü yapan hafif ticari araç, arkasından gelen taksinin çarpması sonucu kontrolden çıktı. Demir ve beton dubaları kıran araç kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Dehşet anları kameralara yansırken, ağaca çarparak durabilen aracın çarptığı 2 kişi yaralandı. Kaldırımda yürüyenlerin ezilmekten son anda kurtulduğu olayda sürücü ise yara almadan kurtuldu.