Video Yaşam İstanbul’un göbeğinde insanlık ölmüş dedirten olay. Yere düşen engelli adamı kimse kaldırmadı | Video

İstanbul’un göbeğinde insanlık ölmüş dedirten olay. Yere düşen engelli adamı kimse kaldırmadı | Video

İstanbul’un göbeğinde insanlık ölmüş dedirten olay. Yere düşen engelli adamı kimse kaldırmadı | Video
07.05.2021 | 10:07

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Kuruçeşme’de tekerlekli sandalye ile yolun karşısına geçmeye çalışan engelli adam, caddenin ortasında devrildi. Çevredeki sürücüler ve vatandaşlar dönüp arkasına bile bakmazken parkta bulunan motosikletli genç, yaşlı adamın yardımına koştu. O anlar kask kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Beşiktaş Kuruçeşme Muallim Naci Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, fiziksel engelli bir adam tekerlekli sandalyesi ile yolun karşısına geçmek istedi. Adam o esnada henüz bilinmeyen bir nedenle sandalye ile birlikte cadde üzerinde devrildi.

ENGELLİ ADAMI KİMSE UMURSAMADI
Adamın devrildiğini gören çevredeki sürücüler ve vatandaşlar dönüp arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Adamı o halde gören motosiklet sürücüsü Buğra Redkan, koşarak geldiği adamı sandalyesi ile birlikte kaldırdı. Ardından adam kendi imkanlarıyla yol kenarına doğru gitti. Yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

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