Video Yaşam İstanbul’un göbeğinde 'pes' dedirten görüntüler. Salgına rağmen doğum günü partisi verdiler | Video

İstanbul’un göbeğinde 'pes' dedirten görüntüler. Salgına rağmen doğum günü partisi verdiler | Video

İstanbul’un göbeğinde 'pes' dedirten görüntüler. Salgına rağmen doğum günü partisi verdiler | Video
31.05.2021 | 10:42

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Harbiye’de yasağa rağmen gece yarısı bir restoranda doğum günü partisi düzenleyen gruba polis ekipleri baskın düzenledi. Doğum günü partisi ve baskın anları kameralara yansırken, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri içeridekilere toplamda 55 bin 504 lira idari para cezası uygulandı.

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Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle eğlence mekanlarının faaliyetlerine ara verilmişti. Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harbiye'de bir restoranda çok sayıda kişinin olduğu ve doğum günü partisi düzenlendiği ihbarını aldı.

SALGINI UNUTUP DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ VERDİLER
İhbarı değerlendiren ekipler, restoranda çok sayıda kişinin maske bile takmadan iç içe, yüksek sesli müzikler eşliğinde masalarda oturduğunu gördü. Pasta kesilip doğum günü partisinin de düzenlendiğini tespit eden polis ekipleri, bunun üzerine partiyi sonlandırarak işletmeye ve içeridekilere "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 55 bin 504 lira idari ceza uyguladı. İşlemlerin ardından boşaltılırken, doğum günü partisi ve polis baskını ise kameralara yansıdı.

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