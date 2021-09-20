Video Yaşam İstanbul'un göbeğinde tehlikeli yolculuk! Arızalanan İETT otobüsü dumanlar çıkararak yoluna devam etti

İstanbul'un göbeğinde tehlikeli yolculuk! Arızalanan İETT otobüsü dumanlar çıkararak yoluna devam etti

İstanbul'un göbeğinde tehlikeli yolculuk! Arızalanan İETT otobüsü dumanlar çıkararak yoluna devam etti
20.09.2021 | 12:07

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’un göbeğinde tehlikeli yolculuk! Arızalanan İETT otobüsü dumanlar çıkararak yoluna devam etti 00:20
İstanbul'un göbeğinde tehlikeli yolculuk! Arızalanan İETT otobüsü dumanlar çıkararak yoluna devam etti 20.09.2021 | 12:07
Denizde kaybolan 19 yaşındaki Yusuf’un cesedi 10 saat sonra kıyıya vurdu | Video 02:56
Denizde kaybolan 19 yaşındaki Yusuf'un cesedi 10 saat sonra kıyıya vurdu | Video 20.09.2021 | 11:16
Stajyer öğrenci, cep telefonunu çalan hırsızı böyle kovaladı | Video 01:50
Stajyer öğrenci, cep telefonunu çalan hırsızı böyle kovaladı | Video 20.09.2021 | 10:41
Metrobüsün üstünde kıta değiştiren Youtuber adliyeye sevk edildi | Video 08:47
Metrobüsün üstünde kıta değiştiren Youtuber adliyeye sevk edildi | Video 20.09.2021 | 10:28
Müge Anlı canlı yayın izle: 20 Eylül 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı’da gözleri yaşartan mucize gibi buluşma... 20:07
Müge Anlı canlı yayın izle: 20 Eylül 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'da gözleri yaşartan mucize gibi buluşma... 20.09.2021 | 10:52
Kırık cam şişeleri bisiklet tutkunlarını böyle isyan ettirdi: Hepinizi toplasam bir adamın tırnağı etmezsiniz | Video 02:39
Kırık cam şişeleri bisiklet tutkunlarını böyle isyan ettirdi: "Hepinizi toplasam bir adamın tırnağı etmezsiniz" | Video 20.09.2021 | 10:31
İstanbul’da işkence dehşeti kamerada: Faslı gaspçılar Ürdünlü genci bağlayıp kırbaçladı | Video 00:52
İstanbul’da işkence dehşeti kamerada: Faslı gaspçılar Ürdünlü genci bağlayıp kırbaçladı | Video 20.09.2021 | 10:29
Alkollü baba polislerle tartışıp, lastiği patlak araçla çocuklarını da alıp böyle kaçtı | Video 03:46
Alkollü baba polislerle tartışıp, lastiği patlak araçla çocuklarını da alıp böyle kaçtı | Video 20.09.2021 | 10:15
Defalarca bıçakladı, sokak ortasında kovaladığı şahıs arabanın altında kalıyordu | Video 00:27
Defalarca bıçakladı, sokak ortasında kovaladığı şahıs arabanın altında kalıyordu | Video 20.09.2021 | 09:53
Selzede gençten örnek davranış! Fazla ödenen 750 bin lirayı iade etti | Video 04:12
Selzede gençten örnek davranış! Fazla ödenen 750 bin lirayı iade etti | Video 20.09.2021 | 09:53
İstanbul Bagcılar’da yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 02:43
İstanbul Bagcılar'da yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 20.09.2021 | 10:00
Sokak köpeklerini boyunlarına ip takarak toplayan belediye personeline büyük tepki | Video 02:31
Sokak köpeklerini boyunlarına ip takarak toplayan belediye personeline büyük tepki | Video 20.09.2021 | 09:41
Camisi taşınan ’yalnız minare’ ilgi odağı oldu | Video 02:46
Camisi taşınan 'yalnız minare' ilgi odağı oldu | Video 20.09.2021 | 09:41
Gaziantep’te kaza: 2 yaralı 01:15
Gaziantep'te kaza: 2 yaralı 20.09.2021 | 09:32
İstanbul Arnavutköy’de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 2 şüphelisi yakalandı 05:47
İstanbul Arnavutköy'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 2 şüphelisi yakalandı 20.09.2021 | 08:57
Sapanca’da zincirleme kaza: 5 yaralı 01:49
Sapanca'da zincirleme kaza: 5 yaralı 20.09.2021 | 08:57
İstanbul yeni haftaya yüzde 54 trafik yoğunluğu ile başladı | Video 02:54
İstanbul yeni haftaya yüzde 54 trafik yoğunluğu ile başladı | Video 20.09.2021 | 08:49
Hatay’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı | Video 00:35
Hatay'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı | Video 20.09.2021 | 08:49
İzmir’de koca dehşeti! Genç kadını çocuklarının gözü önünde böyle darp etti | Video 00:40
İzmir’de koca dehşeti! Genç kadını çocuklarının gözü önünde böyle darp etti | Video 20.09.2021 | 08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta Türkevi’ni ziyaret etti 02:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türkevi'ni ziyaret etti 20.09.2021 | 08:11

İBB'ye ait İETT otobüsleri İstanbulluları çileden çıkarmaya devam ediyor. Daha önce de defalarca yolda arızalanan ve yolculara zor anlar yaşatan İETT otobüslerinden bir tanesi bugün yine arızalandı. Arızalanan İETT aracı, arkasından dumanlar çıkararak trafikte ilerledi. Bozuk İETT, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA