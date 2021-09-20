İstanbul'un göbeğinde tehlikeli yolculuk! Arızalanan İETT otobüsü dumanlar çıkararak yoluna devam etti
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İBB'ye ait İETT otobüsleri İstanbulluları çileden çıkarmaya devam ediyor. Daha önce de defalarca yolda arızalanan ve yolculara zor anlar yaşatan İETT otobüslerinden bir tanesi bugün yine arızalandı. Arızalanan İETT aracı, arkasından dumanlar çıkararak trafikte ilerledi. Bozuk İETT, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.