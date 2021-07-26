Video Yaşam İstanbul’un göbeğinde tekme tokatlı laf atma kavgası kamerada | Video

İstanbul’un göbeğinde tekme tokatlı laf atma kavgası kamerada | Video

İstanbul’un göbeğinde tekme tokatlı laf atma kavgası kamerada | Video
26.07.2021 | 10:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’un göbeğinde tekme tokatlı laf atma kavgası kamerada | Video 03:36
İstanbul’un göbeğinde tekme tokatlı laf atma kavgası kamerada | Video 26.07.2021 | 10:41
Dedektif gibi takibe aldığı hırsızı yakalayıp polise teslim ettiği anlar kamerada | Video 03:35
Dedektif gibi takibe aldığı hırsızı yakalayıp polise teslim ettiği anlar kamerada | Video 26.07.2021 | 10:41
Doğu Ekspresi dolu dolu Kars’a geliyor | Video 03:36
Doğu Ekspresi dolu dolu Kars’a geliyor | Video 26.07.2021 | 10:16
Şehit Fatih Güney'in mezuniyet görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:17
Şehit Fatih Güney'in mezuniyet görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.07.2021 | 10:13
Ayrılmak isteyen eşini elektrik süpürgesi sapıyla dövdü | Video 04:51
Ayrılmak isteyen eşini elektrik süpürgesi sapıyla dövdü | Video 26.07.2021 | 10:13
İşte Ece Erken ve eşinin adının karıştığı kavganın görüntüleri! 20 bin TL'lik hesaba itiraz edince sandalyaler havada uçuştu 00:22
İşte Ece Erken ve eşinin adının karıştığı kavganın görüntüleri! 20 bin TL'lik hesaba itiraz edince sandalyaler havada uçuştu 26.07.2021 | 10:11
İstanbul Esenler'de asker uğurlamasında yol kestiler 00:27
İstanbul Esenler'de asker uğurlamasında yol kestiler 26.07.2021 | 09:54
İstanbul Pendik'te iki kardeş arasındaki kavga kamerada! 01:19
İstanbul Pendik'te iki kardeş arasındaki kavga kamerada! 26.07.2021 | 09:54
Kaza yapan aracın motoru 50 metre fırladı | Video 01:29
Kaza yapan aracın motoru 50 metre fırladı | Video 26.07.2021 | 09:47
Tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli gençlerin kaza anı kamerada | Video 00:21
Tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli gençlerin kaza anı kamerada | Video 26.07.2021 | 09:32
İstanbul Sarıyer'de 2 gecekondu yangın sonucu küle döndü 04:16
İstanbul Sarıyer'de 2 gecekondu yangın sonucu küle döndü 26.07.2021 | 08:36
İtfaiye ve sağlık ekipleri zamanla yarıştı, 10 yaşındaki Berkay kurtarılamadı | Video 02:48
İtfaiye ve sağlık ekipleri zamanla yarıştı, 10 yaşındaki Berkay kurtarılamadı | Video 26.07.2021 | 09:22
Motosikletli ve kar maskeli saldırganlar husumetlilerine ateş açtı | Video 01:28
Motosikletli ve kar maskeli saldırganlar husumetlilerine ateş açtı | Video 26.07.2021 | 09:22
Son dakika! Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı | Video 01:20
Son dakika! Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı | Video 26.07.2021 | 09:17
Osmaniye’deki deprem İslahiye’de paniğe neden oldu | Video 00:48
Osmaniye’deki deprem İslahiye’de paniğe neden oldu | Video 26.07.2021 | 09:03
Osmaniye'de 4.2'lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 01:23
Osmaniye'de 4.2'lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 26.07.2021 | 08:59
Bayram bitti mesai başladı, Megakent trafikle güne uyandı | Video 05:49
Bayram bitti mesai başladı, Megakent trafikle güne uyandı | Video 26.07.2021 | 08:44
Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe hakkında zehir zemberek açıklamalar: Şeytan görsün yüzünü | Video 01:13
Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe hakkında zehir zemberek açıklamalar: "Şeytan görsün yüzünü" | Video 26.07.2021 | 08:54
Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü | Video 04:32
Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü | Video 26.07.2021 | 08:44
Adıyaman'da annesini, eşini ve 5 çocuğunu rehin alan şahıs kamerada 02:14
Adıyaman'da annesini, eşini ve 5 çocuğunu rehin alan şahıs kamerada 26.07.2021 | 08:36

Taksim Talimhane’de bir restorana gelen yabancı uyruklu 2 şahıs, iddiaya göre yan masada oturan 3 kadına laf attı. Restoran çalışanlarının gitmeleri yönündeki uyarlarına küfürle karşılık veren şahıslar, saldırganlar tavırlar gösterince kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o meydan kavgası kameralara yansırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 02.15 sıralarında Beyoğlu Taksim Talimhane bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde yabacı uyruklu iki şahıs bir restorana gelerek sipariş verdi. Şahıslar o esnada yan masada oturan 3 kadına iddiaya göre laf etti. Kadınların şikayeti üzerine restoran çalışanları şahısları uyardı.

KAVGADA DÜŞEN ŞAHIS YERDE TEKMELENDİ
Ancak şahısların kadınları rahatsız etmeye devam etmesi üzerine restoran çalışanları, kalkmaları yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine şahıslar, "Ben buradan gitmiyorum, ne yapacaksınız?" diyerek çalışanları tehdit etti. Taşkınlık yapmaya devam etmeleri üzerine çalışanlar şahısları masadan kaldırarak göndermek istedi. O esnada şahıslar işletme sahibine İngilizce ağır küfür edince ortalık bir anda karıştı.

TARAFLAR BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Şahısların yumrukla saldırması üzerine restoran çalışanları da aynı şekilde karşılık verdi. Dakikalarca süren meydan kavgasında tekme, yumruk ve tokatlar havada uçuşurken, düşen şahıslardan biri ise yerde tekmelendi. Vatandaşlar araya girmesiyle şahıslar olay yerinden uzaklaşırken, yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA