Video Yaşam İstanbul’un göbeğindeki uyuşturucu serasına baskın! Kavanozlardan 15 kilogram marihuana çıktı | Video
İstanbul’un göbeğindeki uyuşturucu serasına baskın! Kavanozlardan 15 kilogram marihuana çıktı | Video

İstanbul’un göbeğindeki uyuşturucu serasına baskın! Kavanozlardan 15 kilogram marihuana çıktı | Video

09.12.2022 | 09:49

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Şişli Feriköy Polis Merkezi Amirliğine bağlı bekçiler, sokakta devriye gezdikleri esnada aldıkları uyuşturucu kokusu üzerine polis ekipleriyle tespit ettikleri eve baskın düzenledi. Evde arama yapan ekipler, kavanozların içerisine doldurulmuş toplamda 15 kilogram marihuana ele geçirdi. Seraya çevrilen odada ise 27 adet kök Hint keneviri bulunurken, gözaltına alınan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle bekçileri, dün saat 01.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde devriye görevini yaptıkları esnada bir sokakta yoğun uyuşturucu kokunu geldiğini fark etti. Bekçiler bunun üzerine polis ekipleriyle birlikte çevrede dar alan çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda binayı tespit eden ekipler, içerisindeki daireye baskın düzenledi.

KAVANOZLARDA 15 KİLOGRAM MARİHUANA BULUNDU
Baskında evin içerisindeki kadını etkisiz hale getiren ekipler odalara girdi. Yapılan incelemeler sonucunda toplamda 33 adet kavanozun içerisinde doldurulmuş 15 kilogram marihuana ele geçirildi. Evdeki bir başka odaya giren Şişli polisi ve bekçileri, seraya çevrildiğini gördü. Odada yapılan incelemede toplamda 27 adet kök hint keneviri bulundu. Ayrıca hint keneviri üretiminde kullanılan malzemelere de el konuldu. Baskın anları ise kameralara yansıdı.

ESKİ EŞİNİ SUÇLAYAN KADIN TUTUKLANDI
Aramaların ardından el konulan 15 kilogram marihuana ve kök Hint kenevirleri, gözaltına alınan S.A. isimli kadın ile birlikte Feriköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadesi alınan S.A., seranın ve kavanozdaki marihuanaların cezaevinde olan eski eşine ait olduğunu iddia etti. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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