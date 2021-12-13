İstanbul'un ulaşım çilesi bitmiyor! Araç arızalandı, vatandaşlar yollara taştı! | Video

İstanbul'da ulaşım ağında yaşanan aksaklıklara bir yenisi daha eklendi. Avcılar yönüne giden bir metrobüs, Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağıda arızalanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşturdu. Vatandaşların araçlardan inerek yürümesi dikkat çekti. İşte İstanbul'un ulaşım çilesinden o görüntüler...