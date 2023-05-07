İstanbul’un ünlü gece kulübünde cinayet! Arabayı üzerlerine sürdü | Video
İstanbul Beşiktaş’ta ünlü gece kulüplerinden clubte eğlendikten çıkarken kavga eden 23 yaşındaki Özcan Şahin bir süre sonra club önünde bekleyen kişilerin arasına daldı. Olayda ilk kavgayla alakası olmayan vale Ali Sedat Özkan (52) ölürken, menajer Roşan Özbek de (31) yaralandı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli Şahin ifadesinde; “Biri bana yumruk attı kavga ettik. Aracıma bindim birilerine çarptığımı hatırlamıyorum” dediği öne sürüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:20
İstanbul’un ünlü gece kulübünde cinayet! Arabayı üzerlerine sürdü | Video 07.05.2023 | 10:57
09:17
Hatay'da feci kaza! Kamyon, asker uğurlayan kalabalığa daldı | Video 07.05.2023 | 10:02
02:01
00:24
06:29
Muş Ovası’nı kırmızıya bürüyen lalelerden kartpostallık görüntüler | Video 07.05.2023 | 09:24
00:25
Garzan Çayı'nda nesli tehdit altında olan 'su samuru' görüldü | Video 07.05.2023 | 09:24
02:30
04:12
00:24
02:18
32:02
02:56
Düğün sevinci faciaya dönüştü: 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp | Video 06.05.2023 | 16:13
01:45
03:09
03:05
Cenazeye giden ailenin bulunduğu otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı | Video 06.05.2023 | 14:44
00:45
Katil zanlısı 6 yıl sonra yakalandı | Video 06.05.2023 | 14:45
00:52
Suçüstü yakaladılar… Piyasa değeri 3.5 milyon lira… | Video 06.05.2023 | 14:36
02:41
06:57
Gelin ve damat dış çekim için TCG Anadolu'yu tercih etti | Video 06.05.2023 | 13:08
02:59
Gaziosmanpaşa'da taşlı, sopalı kavga mahalle savaş alanına döndü | Video 06.05.2023 | 12:56