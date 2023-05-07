Video Yaşam İstanbul’un ünlü gece kulübünde cinayet! Arabayı üzerlerine sürdü | Video
İstanbul’un ünlü gece kulübünde cinayet! Arabayı üzerlerine sürdü | Video

İstanbul’un ünlü gece kulübünde cinayet! Arabayı üzerlerine sürdü | Video

07.05.2023 | 10:57

İstanbul Beşiktaş’ta ünlü gece kulüplerinden clubte eğlendikten çıkarken kavga eden 23 yaşındaki Özcan Şahin bir süre sonra club önünde bekleyen kişilerin arasına daldı. Olayda ilk kavgayla alakası olmayan vale Ali Sedat Özkan (52) ölürken, menajer Roşan Özbek de (31) yaralandı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli Şahin ifadesinde; “Biri bana yumruk attı kavga ettik. Aracıma bindim birilerine çarptığımı hatırlamıyorum” dediği öne sürüldü.

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