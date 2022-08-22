Video Yaşam İşte kadının gücü! Park halindeyken hareket eden koca minibüsü böyle tuttular | Video
İşte kadının gücü! Park halindeyken hareket eden koca minibüsü böyle tuttular | Video

İşte kadının gücü! Park halindeyken hareket eden koca minibüsü böyle tuttular | Video

22.08.2022 | 15:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İşte kadının gücü! Park halindeyken hareket eden koca minibüsü böyle tuttular | Video 02:17
İşte kadının gücü! Park halindeyken hareket eden koca minibüsü böyle tuttular | Video 22.08.2022 | 15:20
Aksaray’da aranan 207 şahıs jandarma tarafından yakalandı | Video 02:43
Aksaray'da aranan 207 şahıs jandarma tarafından yakalandı | Video 22.08.2022 | 14:22
Serik’te banka para nakil aracıyla otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:15
Serik'te banka para nakil aracıyla otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video 22.08.2022 | 14:22
Kaza yapan otomobil markete daldı... O anlar kamerada | Video 01:29
Kaza yapan otomobil markete daldı... O anlar kamerada | Video 22.08.2022 | 14:22
SON DAKİKA: Türkiye Gaziantep’teki kazayla sarsılmıştı: Meslektaşları İHA muhabirlerini anlattı! | Video 06:13
SON DAKİKA: Türkiye Gaziantep'teki kazayla sarsılmıştı: Meslektaşları İHA muhabirlerini anlattı! | Video 22.08.2022 | 12:59
Van’da sahte içki kabusu: Ölü sayısı 4’e çıktı | Video 03:30
Van'da sahte içki kabusu: Ölü sayısı 4’e çıktı | Video 22.08.2022 | 13:21
Antalya’da boğa güreşlerinde heyecanlı anlar! Boğalar seyircilerin arasına daldı | Video 05:23
Antalya'da boğa güreşlerinde heyecanlı anlar! Boğalar seyircilerin arasına daldı | Video 22.08.2022 | 13:09
Mardin Derik’te 20 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 04:23
Mardin Derik'te 20 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 22.08.2022 | 13:11
Başkent’te narkotik operasyonlarında 260 gözaltı | Video 00:19
Başkent'te narkotik operasyonlarında 260 gözaltı | Video 22.08.2022 | 12:20
Su tanker aracının arkasına çıkan 2 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 00:15
Su tanker aracının arkasına çıkan 2 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 22.08.2022 | 11:25
Esenyurt’ta kadınların kavgasına erkekler de dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü | Video 01:10
Esenyurt'ta kadınların kavgasına erkekler de dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü | Video 22.08.2022 | 10:55
83 bin hap ele geçirildi… Motosikletle sevkiyatta yakalandılar | Video 02:48
83 bin hap ele geçirildi… Motosikletle sevkiyatta yakalandılar | Video 22.08.2022 | 10:54
Amasya’da tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 20 yaralı 01:26
Amasya’da tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 20 yaralı 22.08.2022 | 10:21
İstanbul’da tabure, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kamerada | Video 04:30
İstanbul’da tabure, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kamerada | Video 22.08.2022 | 10:20
Gaziantep ve Mardin’deki 2 kazada 3 şoför tutuklandı | Video 02:15
Gaziantep ve Mardin'deki 2 kazada 3 şoför tutuklandı | Video 22.08.2022 | 09:49
6’lı masadan yine aday çıkmadı | Video 01:37
6'lı masadan yine aday çıkmadı | Video 22.08.2022 | 09:45
35 kişinin öldüğü 2 kaza soruşturuluyor: 3 kişi tutuklandı | Video 02:56
35 kişinin öldüğü 2 kaza soruşturuluyor: 3 kişi tutuklandı | Video 22.08.2022 | 09:43
Bursa’da 2 grup arasındaki kavga kamerada | Video 00:14
Bursa'da 2 grup arasındaki kavga kamerada | Video 22.08.2022 | 09:48
15 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep’teki feci kazanın sebebi belli oldu | Video 02:23
15 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'teki feci kazanın sebebi belli oldu | Video 22.08.2022 | 09:40
Bursa’da ters yönden ilerleyen otomobil sürücüsü ölüme meydan okudu | Video 00:39
Bursa’da ters yönden ilerleyen otomobil sürücüsü ölüme meydan okudu | Video 22.08.2022 | 09:37

Bursa’da VIP minibüs park halindeyken harekete geçti. Sürücüsü altında kalmaktan takla atarak ve sürünerek kurtuldu. Minibüsten inme aşamasındaki kadınlar da banketten düşüp takla atacak aracı tutup kazayı önledi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Karamazak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, eşya indirmek için bagajı açtığında el freni çekilmeyen VIP minibüsü park etti. Sürücünün bagajdan eşya alacağı esnada VIP minibüsünün harekete geçti. Sürücü takla atıp sürünerek minibüsün altında kalmaktan kurtuldu. Yaklaşık 1 metreden yuvarlanıp takla atması muhtemel minibüs de yolcu kadınlar tarafından son anda müdahale edilerek durduruldu. Mahalle sakinleri de kısa sürede yardıma koştu. Minibüsün çarptığı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olaya şahit olan mahalle sakinleri olayı anlatırken, muhtemel bir faciadan dönüldüğünü ifade ettiler.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA