İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'deprem' vizyonu: "Derece mi diyorlar şiddet mi diyorlar bilmiyorum..." | VİDEO

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'daki programı esnasında deprem konusundaki sözleriyle şaşkınlık yarattı. Kılıçdaroğlu, depreme ilişkin hazırlıklarına vurgu yaptığı konuşmasında, "Deprem olacak. Şu derecede olacak. Derece mi diyorlar şiddet mi diyorlar bilmiyorum. Evet Büyüklük..." gibi tuhaf ifadeler kullandı.