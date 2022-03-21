İşte ‘Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken 1915 Çanakkale Köprüsü sorusu! | Video

Son Dakika Haberleri… Türkiye’nin ve dünyanın en çok kazandıran ve izlenilen ATV’nin sevilen programlarından ‘Kim Milyoner Olmak İster’, bugün yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen ‘Kim Milyoner Olmak İster’in bugünkü bölümüne katılan Doğan Zorlu, altıncı soruda elendi. Geçtiğimiz gün açılışı gerçekleşen 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili çıkan soru, adeta yarışmaya damga vurdu. İşte ayrıntılar!