İşte oklu saldırganın son görüntüsü! İmama saldırmadan dakikalar önce… | Video

İstanbul Bağcılar Necattin Camii'nde İmam Dursun Kuru'yu okla vuran saldırgan Muhammet F.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ilk ifadesinde "Ben 3 harflilerle görüşüyorum" dediği öne sürülmüştü. Saldırganın camiden çıkıp evine ok almaya gittiği anlar ve sokakta ok ile yürüdüğü anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.