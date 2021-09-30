Video Yaşam İşten çıkarılan operatör, iş makinesi ve kulübeyi ateşe verdi | Video
İşten çıkarılan operatör, iş makinesi ve kulübeyi ateşe verdi | Video

İşten çıkarılan operatör, iş makinesi ve kulübeyi ateşe verdi | Video

30.09.2021 | 01:36

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Kayseri’de bir kepçe operatörü, iddiaya göre işten çıkarıldığı için çalıştığı yerde bulunan iş makinesini ve kulübeyi ateşe verdi.

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