İşten çıkarıldığına sinirlendi, marketin cips standını böyle devirdi | Video
Esenyurt’ta bir tekel markette yarı zamanlı çalışan genç, iş yeri sahibi ile anlaşamayınca işten çıkarıldı. Durum sonrası marketin önüne gelen genç, cips standını alıp zarar vermek için devirerek kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
"İŞİNE SON VERİLİNCE HAZMEDEMEDİ"
Konu ile ilgili konuşan esnaf Kadir Akdağ, "O arkadaş daha önce burada yarı zamanlı çalışıyordu. Ben ve iş yeri sahibi daha önce birkaç yanlış hareketini gördük. Biz kendisini uyardık. O da aldırış etmedi. Biz de işine son verdik. O bunu hazmedemedi. Gelip bu şekilde zarar vermeye başladı. Daha önce de iş yeri sahibinin anne - babasına terbiyesizlik yaptı. Artık insanların sabrı kalmadı. Karakola gidip polise başvuracağız. Cips standını alıp merdivenlerden aşağı atıyor ve zarar vermeye çalışıyor" dedi.
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