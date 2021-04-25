Video Yaşam “İsterse Emniyet Müdürlüğü gelsin” demişti! Aynı gün gözaltına alındı | Video

“İsterse Emniyet Müdürlüğü gelsin” demişti! Aynı gün gözaltına alındı | Video

“İsterse Emniyet Müdürlüğü gelsin” demişti! Aynı gün gözaltına alındı | Video
25.04.2021 | 14:32

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İstanbul’da bir okul bahçesinde silahla havaya ateş ettiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan ve paylaşımın altına “İsterse Emniyet Müdürlüğü gelsin” yazan maganda, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından aynı gün gözaltına alındı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay, 23 Nisan Cuma günü Bahçelievler İlçesi'ne bağlı Zafer Mahallesi'nde bulunan bir okulun bahçesinde yaşandı. 18 yaşından küçük olan M.K. isimli bir maganda, silahla havaya ateş etti ve Emniyet Teşkilatı'na küfürlü hakaretlerde bulundu.

"İsterse Emniyet Müdürlüğü gelsin" dediği ve havaya ateş ettiği o görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan ve paylaşıma "İsterse Emniyet Müdürlüğü gelsin" yazan M.K. aynı gün 23.50 sıralarında ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin silahı yine 18 yaşından küçük olan B.C.B. isimli yakın bir arkadaşından aldığı belirlendi. B.C.B. de kuru sıkı tabanca ve iki mermiyle yakalandı. "Halkı Kanunlara Uymamaya Alenen Tahrik Etmek" ile "Meskun Mahalde Ateş Etmek" suçlarından ötürü adliyeye sevk edilen iki şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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