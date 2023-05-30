İstiklal Caddesi'nde bayıltan dayak | Video
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 3 kişi tarafından tekme tokat dövülen kişi baygınlık geçirdi. Yere düştükten sonra da tekmelenen kişi araya girenler tarafından kurtarıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.
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