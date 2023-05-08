İstiklal Caddesi'nde bombalı terör saldırısı gerçekleştiren sanıklar yarın hakim karşısına çıkacak | Video
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır’in de bulunduğu 36 sanığın yargılanmasına yarın Marmara Cezaevi yerleşkesi karşısında bulunan duruşma salonunda başlanacak.
AHLAM ALBASHIR'İN BOMBAYI BIRAKTIĞI ANLAR SAATLERİYLE AKTARILDI
Olaya ilişkin derhal soruşturma başlatıldığı da belirtildiği iddianamede, incelenen kamera görüntülerinde, siyah bot, kamuflaj desenli pantolon, haki renk polar ve siyah deri ceket giyen, siyah renkli özenli bağlanmış başörtüsü ve maske takan kadın şahsın sırtında kahverengi çanta ve elinde poşetler ile olaydan yaklaşık 1 saat önce 15.16 sıralarında Taksim meydanında Atatürk Kültür Merkezi önünde beyaz renkli araçtan inerek İstiklal Caddesi'ne doğru yürüdüğü, 15.19 itibariyle İstiklal Caddesi'ne giriş yaptığı, 15.21 itibariyle cadde girişinde bulunan kozmetik mağazasına girerek alışveriş yaptığı, 15.26 itibariyle sırt çantası ve elindeki poşetlerle mağazadan çıktığı, cadde üzerinde yürüyüşüne devam ederek 15.30 itibariyle patlamanın meydana geleceği banklara oturduğu, elindeki poşetleri ve sırtındaki çantayı yanına koyduğu, saat 16.11 itibariyle sırt çantasını ve poşetleri bankta bırakarak Taksim Meydanı'na doğru yürümeye başladığı, 16.13 itibariyle sırt çantasını ve poşetleri bıraktığı mozaik dökümlü oturma alanı olarak kullanılan ve ön tarafına boydan boya ahşap ızgaralar sabitlenerek oluşturulmuş bankın cadde tarafında, mozaik dökümlü beton saksı ile birleştiği köşesinde ahşap ızgara üzerinde vahim patlama meydana geldiği aktarıldı.
7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 3 BİN 9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Hazırlanan iddianamede, Albashır'ın 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, 'tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme' suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı 'tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan bin 930 yıl 6 aydan 2 bin 970 yıla kadar ve 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi' suçundan 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplamda, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi talep edildi.
İddianamede, aralarında firari sanık örgüt elebaşlarından Cemil Bayık'ın da bulunduğu diğer şüphelilerin ise 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 938 yıldan 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.
YARIN YARGILANMALARINA BAŞLANACAK
İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nce aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'in de bulunduğu 36 sanık, 9-10-11 Mayıs günlerinde Marmara Cezaevi yerleşkesi karşısında bulunan duruşma salonunda yargılanacak.
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