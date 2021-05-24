Video Yaşam İstiklal Caddesinde ‘iğne atsan yere düşmeyecek’ dedirten yoğunluk | Video

İstiklal Caddesinde ‘iğne atsan yere düşmeyecek’ dedirten yoğunluk | Video

İstiklal Caddesinde ‘iğne atsan yere düşmeyecek’ dedirten yoğunluk | Video
24.05.2021 | 23:17

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İstanbul’daki güzel havayı gören vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanına akın etti. Korona virüs tedbirlerinin unutulduğu yoğunluk adeta ‘İğne atsan yere düşmeyecek’ dedirtti.

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