İstiklal Caddesi’nde iki grup bıçaklarla birbirine saldırdı | Video

Taksim İstiklal Caddesi’nde iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavga güven timlerinin müdahalesiyle son bulurken, taraflar gözaltına alındı.

Olay, önceki hafta Cuma günü akşam saatlerinde Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde yürüyen iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Küfürleşmelerin yaşanması üzerine büyüyen kavga bıçaklı kavgaya dönüştü. Ortalığın bir anda karıştığı olayda, iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kavga anları kameralara yansırken, taraflar güven timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.