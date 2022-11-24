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OTOMATİK OYNAT
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Bakırköy'de İETT dehşeti: 4 yaralı | Video 24.11.2022 | 15:07
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İstiklal Caddesi’nde iki grup bıçaklarla birbirine saldırdı | Video 24.11.2022 | 14:04
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30 kez kaçtı, 4 çocuk yaptı! Müge Anlı, Melike Balaman'ı buldu | Video 24.11.2022 | 13:54
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Sümeyye Erdoğan Bayraktar: "Israrlı takip şiddet türüdür ve suçtur" | Video 24.11.2022 | 13:37
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Sultangazi'de yaya ile sürücünün kavgası kamerada | Video 24.11.2022 | 12:31
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İstanbul'daki barajlarda son bir yılın en düşük doluluk oranı | Video 24.11.2022 | 12:31
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PKK'nın şehit ettiği Ayşenur öğretmen unutulmadı | Video 24.11.2022 | 12:30
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Haluk Levent: "Kediyi çatıdan atanı bulana ödül var" | Video 24.11.2022 | 12:40
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Küçükçekmece'de taciz iddiası! Havaya ateş açarak genç kızı kurtardı | Video 24.11.2022 | 12:30
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Suç örgütü üyelerine operasyonda kalaşnikof tüfekler ele geçirildi | Video 24.11.2022 | 09:44
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Sonbahar renklerine bürünen Pınarbaşı, görenleri mest ediyor | Video 24.11.2022 | 10:18
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Liseli kızların kavgasını arkadaşları sosyal medyada yayınladı | Video 24.11.2022 | 11:04
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Kasım 2022 Perşembe atv izle | Video 24.11.2022 | 10:38
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Boyu yetişmeyince 40 bin liralık telefonu zıplayarak böyle çaldı | Video 24.11.2022 | 10:33
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Kars’ta kargaların gökyüzünde dansı kamerada | Video 24.11.2022 | 10:33
Taksim İstiklal Caddesi’nde iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavga güven timlerinin müdahalesiyle son bulurken, taraflar gözaltına alındı.