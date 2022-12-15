Video Yaşam İstiklal Caddesi'nde "Laf attın" kavgası kamerada | Video
İstiklal Caddesi'nde

İstiklal Caddesi'nde "Laf attın" kavgası kamerada | Video

15.12.2022 | 10:40

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Beyoğlu'nda iki grup arasında 'kız arkadaşa laf atıldığı' gerekçesiyle tekmeli yumruklu kavga çıktı. İki grup cadde üzerinde bir süre kavga ettikten sonra çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonra erdi.

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İstiklal Caddesi'nde sabah saatlerinde, kız arkadaşına laf atıldığı gerekçesiyle, iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. 2 kişi tekme ve yumruklar la 1 kişiyi yere yatırıp saldırdı. Kavga eden taraflar, çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle ayrıldı. Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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