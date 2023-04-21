Video Yaşam İstiklal Caddesi'nde otelde yangın paniği: Mahsur kalan 4 işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı | Video
İstiklal Caddesi'nde otelde yangın paniği: Mahsur kalan 4 işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı | Video

İstiklal Caddesi'nde otelde yangın paniği: Mahsur kalan 4 işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı | Video

21.04.2023 | 08:33

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde inşaat halindeki bir otelin asansör boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 4 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 01.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki inşaat halindeki 6 katlı bir otelin 5'inci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre inşaat halindeki otelin asansör boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark edenler, panik yaşayarak camlara çıktı. İhbar üzerine sağlık ekipleri ile Beyoğlu, Fatih ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri camlara çıkan 4 işçiyi, merdivenle kurtardı. Kurtarılanlar tedbir amaçlı ambulansa götürülerek ayakta tedavi edildi.

Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme sürerken, kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eyüp Sultan Camii’nde bayram coşkusu böyle görüntülendi | Video 02:42
Eyüp Sultan Camii'nde bayram coşkusu böyle görüntülendi | Video 21.04.2023 | 08:33
Kocaeli’de iki grubun kavgasında yumruklar havada uçuştu | Video 00:48
Kocaeli'de iki grubun kavgasında yumruklar havada uçuştu | Video 21.04.2023 | 08:33
İstiklal Caddesi’nde otelde yangın paniği: Mahsur kalan 4 işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı | Video 04:13
İstiklal Caddesi'nde otelde yangın paniği: Mahsur kalan 4 işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı | Video 21.04.2023 | 08:33
Belçikalı Türk komedyenden depremzedelere destek gösterisi | Video 02:03
Belçikalı Türk komedyenden depremzedelere destek gösterisi | Video 20.04.2023 | 22:17
Batman’da mezarlık ziyaretinde iki aile arasında kavga çıktı | Video 01:27
Batman’da mezarlık ziyaretinde iki aile arasında kavga çıktı | Video 20.04.2023 | 19:33
SpaceX’in fırlattığı Starship roketi patladı! O anlar kamerada! | Video 05:03
SpaceX’in fırlattığı Starship roketi patladı! O anlar kamerada! | Video 20.04.2023 | 17:37
Evde uyuşturucu yetiştiren 2 kişiye gözaltı | Video 00:31
Evde uyuşturucu yetiştiren 2 kişiye gözaltı | Video 20.04.2023 | 16:26
Zehra’nın cansız bedenine ulaşıldı | Video 01:22
Zehra'nın cansız bedenine ulaşıldı | Video 20.04.2023 | 16:26
AK Parti Milletvekili Mahir Ünal’dan konteyner kente bayram ziyareti | Video 05:02
AK Parti Milletvekili Mahir Ünal'dan konteyner kente bayram ziyareti | Video 20.04.2023 | 16:05
Kırklareli’nde sağanak ve dolu etkili oldu | Video 01:49
Kırklareli’nde sağanak ve dolu etkili oldu | Video 20.04.2023 | 15:47
Edremit’te feci kaza kamerada: 7 yaşındaki çocuk aracın altında kaldı | Video 01:05
Edremit'te feci kaza kamerada: 7 yaşındaki çocuk aracın altında kaldı | Video 20.04.2023 | 15:45
Ordu’da yangın tüpü içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 tutuklama | Video 01:09
Ordu’da yangın tüpü içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 tutuklama | Video 20.04.2023 | 15:36
Çadır kentte yaşayan çocuklara Pony at ile moral | Video 04:19
Çadır kentte yaşayan çocuklara "Pony at" ile moral | Video 20.04.2023 | 15:30
İstanbul’da cep telefonuyla gizlice kadınları görüntüleyen Pakistanlı yakalandı | Video 00:15
İstanbul'da cep telefonuyla gizlice kadınları görüntüleyen Pakistanlı yakalandı | Video 20.04.2023 | 15:36
Sokakta yürüyen kadının telefonunu alan kapkaççılar yakalandı | Video 00:40
Sokakta yürüyen kadının telefonunu alan kapkaççılar yakalandı | Video 20.04.2023 | 15:30
Alev alev yanan otomobili ceketi ile söndürmeye çalıştı, imdadına diğer sürücüler yetişti | Video 01:16
Alev alev yanan otomobili ceketi ile söndürmeye çalıştı, imdadına diğer sürücüler yetişti | Video 20.04.2023 | 15:04
Kiraladıkları villayı milyonluk yatırımla skunk serasına çeviren şebekeye operasyon | Video 02:05
Kiraladıkları villayı milyonluk yatırımla skunk serasına çeviren şebekeye operasyon | Video 20.04.2023 | 14:54
D-650’de feci kaza: 2 ölü, 8 yaralı | Video 00:55
D-650'de feci kaza: 2 ölü, 8 yaralı | Video 20.04.2023 | 14:49
Şarampole uçan işçi servisinde hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı | Video 02:26
Şarampole uçan işçi servisinde hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı | Video 20.04.2023 | 14:46
Muğla’da drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi | Video 03:01
Muğla’da drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi | Video 20.04.2023 | 14:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA