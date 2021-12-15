Video Yaşam İstiklal Caddesi'nde polisten kaçan kişi böyle yakalandı | Video
İstiklal Caddesi'nde polisten kaçan kişi böyle yakalandı | Video

İstiklal Caddesi'nde polisten kaçan kişi böyle yakalandı | Video

15.12.2021 | 10:06

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BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde polisin durdurmak istediği kişi koşarak kaçmaya çalıştı. Sivil polislerinin yaklaşık 300 metre kovaladığı şüpheli yorulunca yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.

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Olay, 12 Aralık Pazar günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında yaşandı. İstiklal Caddesi'nde görev yapan sivil polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Bir anda koşarak kaçan kişiyi, polis ekipleri kovalamaya başladı. Yaklaşık 300 metre koşarak polisten kaçmaya çalışan kişi yorulunca polis tarafından yakalandı. İstiklal Caddesi'nde yaşanan kovalama ve kaçan kişinin yakalanma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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