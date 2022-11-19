İstiklal Caddesi'nde yaralanan Almeda ve annesinden mesaj var | Video

Beyoğlu'ndaki terör saldırısında yaralanan 3 yaşındaki Almeda Sinan ile annesi Dilay Sinan'ın taburcu olmalarının ardından evlerindeki tedavileri sürüyor. Dilay Sinan, kendilerini hastaneye götüren iki motosikletli ile tedavileri sürecince destek veren herkese teşekkür etti.

Beyoğlu'ndaki bombalı terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. 3 yaşındaki Almeda Sinan, anne Dilay Sinan ve baba Taner Sinan da patlama anında oradaydı. Patlamanın şiddetiyle bebek arabası fırlarken, baba Taner Sinan, bebeği kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Saldırıda anne ve 3 yaşındaki çocuğu yaralandı.

Yaralı bebek ve annesi, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavileri tamamlanan Dilay Sinan ve kızı Almeda Sinan çarşamba günü öğle saatlerinde taburcu edildi

MOTOSİKLETLİ 2 KİŞİ GÖTÜRDÜ

Evlerinde tedavileri devam eden anne ve kızı video mesaj ile kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Anne Dilay Sinan, patlama sonrası kendilerini hastaneye motosikletli iki kişinin götürdüğünü belirterek "Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi. Dilay Sinan, hastanedeki tedavileri sürecinde destek ziyaretinde bulunanlara da teşekkür ederken, "Bizim için dua edenlerden de Allah razı olsun" diye konuştu.