Video Yaşam İstiklal Caddesi'nde yaralanan Almeda ve annesinden mesaj var | Video
İstiklal Caddesi'nde yaralanan Almeda ve annesinden mesaj var | Video

İstiklal Caddesi'nde yaralanan Almeda ve annesinden mesaj var | Video

19.11.2022 | 14:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İran asıllı Kanadalı iş adamına kapkaç şoku: 60 bin lira değerindeki cep telefonu çalındı | Video 01:20
İran asıllı Kanadalı iş adamına kapkaç şoku: 60 bin lira değerindeki cep telefonu çalındı | Video 19.11.2022 | 15:14
Elektrik trafosu küçük çocuğun yüzünde bomba gibi patladı! Korku dolu anlar kamerada | Video 02:48
Elektrik trafosu küçük çocuğun yüzünde bomba gibi patladı! Korku dolu anlar kamerada | Video 19.11.2022 | 14:56
Sokak ortasında eşini öldüren eski polis adliyeye sevk edildi | Video 02:55
Sokak ortasında eşini öldüren eski polis adliyeye sevk edildi | Video 19.11.2022 | 14:55
İstiklal Caddesi’nde yaralanan Almeda ve annesinden mesaj var | Video 01:33
İstiklal Caddesi'nde yaralanan Almeda ve annesinden mesaj var | Video 19.11.2022 | 14:37
Sarıyer’deki kargo dolandırıcıları yakalandı | Video 00:44
Sarıyer'deki kargo dolandırıcıları yakalandı | Video 19.11.2022 | 14:11
İstanbul Ambarlı Limanı’nda bir konteynerde 22 kilo 880 gram kokain ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 00:33
İstanbul Ambarlı Limanı'nda bir konteynerde 22 kilo 880 gram kokain ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 19.11.2022 | 12:16
Bina sakinlerinin yakaladığı hırsız polisi beklerken böyle kaçtı | Video 00:43
Bina sakinlerinin yakaladığı hırsız polisi beklerken böyle kaçtı | Video 19.11.2022 | 13:43
2 dakikada 5 cep telefonu çaldı, o anlar kamerada | Video 02:40
2 dakikada 5 cep telefonu çaldı, o anlar kamerada | Video 19.11.2022 | 12:05
Aleyna’ya çarpan sürücünün 14 yıl önce de bir kadını ezerek öldürdüğü ortaya çıktı | Video 08:13
Aleyna'ya çarpan sürücünün 14 yıl önce de bir kadını ezerek öldürdüğü ortaya çıktı | Video 19.11.2022 | 11:18
Pendik’te otomobilin çarptığı yaya öldü; kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video 02:19
Pendik'te otomobilin çarptığı yaya öldü; kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video 19.11.2022 | 10:57
Beyoğlu’nda hırsızlar kaçtı polis kovaladı! O anlar kamerada | Video 05:16
Beyoğlu'nda hırsızlar kaçtı polis kovaladı! O anlar kamerada | Video 19.11.2022 | 09:49
Kuzalan Tabiat Parkı’nda mest eden sonbahar manzarası | Video 06:21
Kuzalan Tabiat Parkı’nda mest eden sonbahar manzarası | Video 19.11.2022 | 09:49
Patlama olmadan önce kaçış kamerada... İstiklal caddesindeki terör saldırısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! 00:15
Patlama olmadan önce kaçış kamerada... İstiklal caddesindeki terör saldırısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! 19.11.2022 | 10:13
İstanbul’da jandarmadan sahte altın operasyonu | Video 01:05
İstanbul'da jandarmadan sahte altın operasyonu | Video 19.11.2022 | 09:33
Yemeğini sokak köpeği ile paylaştı, o anlar sosyal medyada viral oldu | Video 00:15
Yemeğini sokak köpeği ile paylaştı, o anlar sosyal medyada viral oldu | Video 17.11.2022 | 14:34
Beyaz gelinliğini giyen Sarıkamış’tan kartpostallık manzaralar | Video 02:11
Beyaz gelinliğini giyen Sarıkamış'tan kartpostallık manzaralar | Video 17.11.2022 | 09:43
Gökçeada ve Bozcaada’ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli | Video 01:11
Gökçeada ve Bozcaada’ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli | Video 17.11.2022 | 15:53
Harami yaylasında sonbahar manzarası | Video 03:11
Harami yaylasında sonbahar manzarası | Video 18.11.2022 | 11:08
Evlilik hazırlığı yapan gencin acı sonu! Motosikletiyle kamyona arkadan böyle çarptı | Video 03:04
Evlilik hazırlığı yapan gencin acı sonu! Motosikletiyle kamyona arkadan böyle çarptı | Video 03.11.2022 | 11:27
Kula’da tarihi eser operasyonu: 2 bin 385 adet tarihi eser ele geçirildi | Video 00:33
Kula'da tarihi eser operasyonu: 2 bin 385 adet tarihi eser ele geçirildi | Video 18.11.2022 | 11:47

Beyoğlu'ndaki terör saldırısında yaralanan 3 yaşındaki Almeda Sinan ile annesi Dilay Sinan'ın taburcu olmalarının ardından evlerindeki tedavileri sürüyor. Dilay Sinan, kendilerini hastaneye götüren iki motosikletli ile tedavileri sürecince destek veren herkese teşekkür etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Beyoğlu'ndaki bombalı terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. 3 yaşındaki Almeda Sinan, anne Dilay Sinan ve baba Taner Sinan da patlama anında oradaydı. Patlamanın şiddetiyle bebek arabası fırlarken, baba Taner Sinan, bebeği kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Saldırıda anne ve 3 yaşındaki çocuğu yaralandı.

Yaralı bebek ve annesi, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavileri tamamlanan Dilay Sinan ve kızı Almeda Sinan çarşamba günü öğle saatlerinde taburcu edildi

MOTOSİKLETLİ 2 KİŞİ GÖTÜRDÜ

Evlerinde tedavileri devam eden anne ve kızı video mesaj ile kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Anne Dilay Sinan, patlama sonrası kendilerini hastaneye motosikletli iki kişinin götürdüğünü belirterek "Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi. Dilay Sinan, hastanedeki tedavileri sürecinde destek ziyaretinde bulunanlara da teşekkür ederken, "Bizim için dua edenlerden de Allah razı olsun" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA