İstiklal Caddesi’nde yumruk yumruğa kavga kamerada | Video

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğü kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girmesiyle son bulurken, sarhoş oldukları iddia edilen ikili arasındaki yumruk yumruğa kavga anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, sabah erken saatlerinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmada bir süre sonra ikili arasında yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Tarafların kavgası, çevredeki vatandaşların araya girmesi ile son buldu. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran şahısların o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.