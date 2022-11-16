Video Yaşam İstiklal Caddesi’ne anma ziyareti... Bombalı saldırının yaşandığı bölgeye ziyaretler sürüyor | Video
İstiklal Caddesi’ne anma ziyareti... Bombalı saldırının yaşandığı bölgeye ziyaretler sürüyor | Video

İstiklal Caddesi’ne anma ziyareti... Bombalı saldırının yaşandığı bölgeye ziyaretler sürüyor | Video

16.11.2022 | 12:16

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Taksim İstiklal Caddesi’ne bombalı saldırının yaşandığı bölgeye ziyaretler sürüyor...

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