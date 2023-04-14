İstinat duvarı apartmanın içine çökmüştü, bu görüntüler hasarın boyutunu gözler önüne serdi | Video
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta bulunan istinat duvarının çökmesi neticesinde 4 apartmanda hasar meydana geldi. 32 dairenin tahliye edildiği konutlarda hasarın boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.
Hasarın boyutu gündüz daha net ortaya çıktı. Çöken duvarın bazı dairelerin içine girdiği görüntülendi.
"DUVARDAN KOPAN PARÇA BAŞIMA İSABET ETTİ"
İstinat duvarından kopan parçanın kendisine isabet etmesiyle yaralanan Enver Yiğit, "Koltukta oturuyordum, televizyon izliyordum. Aniden bir kütürtü geldi. İstinat duvarının yıkıldığını anladım. Duvardan kopan bir parça başıma isabet etti. Hastaneye gittim. Hastanede film çektiler. Herhangi bir şeyim yok. Kızımın evine gidip geceyi orada geçirdim. Bundan sonrası nasıl olacak bilemiyorum" diye konuştu.
"CAMLARI AÇTIM, CAMDAN ATLAYACAKTIK DEPREM DİYE"
Olayın şokuyla deprem olduğunu sanan ve camdan atlayacaklarını söyleyen Hatice Engin, "Akşam yatmaya hazırlanıyorduk. Oğlumu uyutuyordum hatta. Annem de yan odada yatıyordu. Bir anda bir çıtırtı, gürültü duyduk. Deprem oluyor zannettik. Evin içerisinde dumanla doldu. Göz gözü görmüyordu. Neye uğradığımızı şaşırdık. Çocuğu ve annemi alıp yan odaya geçtik. Camları açtım, camdan atlayacaktık deprem oluyor diye. Sonra arkadaki duvar olduğunu fark ettik. Arkadaki duvar için biz belediyeye yıllardır en az 10, 20 tane dilekçe yazmışızdır. Hepsi mevcuttur. Fakat hiç kimse gelip bir şey yapmadı. Şimdi bizi evlerimizden boşalttılar. En az 3 ay diyorlar ki bu belki 6 ay - 1 sene olacak. Bu insanlar nerede kalacak? Bunların zararlarını kim karşılayacak? Eşimize, dostumuza gideceğiz göçebe hayatı gibi. Bu bir ihmal, göz göre cana kıymak. Başka hiçbir şey değil. Bu binaların kontrolünü yapıp, tedbirlerini almak bu kadar zor olmamalı. İnsanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Kelimeler kifayetsiz artık" ifadelerini kullandı.
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