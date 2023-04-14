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İstinat duvarı apartmanın üzerine çöktü: 32 daire tahliye edildi | Video

İstinat duvarı apartmanın üzerine çöktü: 32 daire tahliye edildi | Video

14.04.2023 | 08:41

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sokakta bulunan istinat duvarının çökmesi neticesinde 4 apartmanda hasar meydana geldi. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar can havliyle kendilerini sokağa atarken 4 apartmandan toplam 32 daire tahliye edildi.

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Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi, Akik Sokak üzerinde bulunan Yuvam Akarca Konutları'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan istinat duvarı apartmana doğru çöktü. Yan tarafında bulunan apartmanlar da durumdan etkilendi. Bir anda neye uğradığını şaşıran vatandaşlar bir yandan sokağa dökülüp bir yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, İZGAZ ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri apartmanların etrafında güvenlik tedbirlerini aldı. 3 apartmanda bulunan toplam 24 daire hasar gördü. Vatandaşlar binalardan tahliye edildi. Başka bir apartmanda ise tedbir amaçlı 8 daire boşaltıldı. Vatandaşların mağdur olmaması adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesislerde konaklayacak yer ayarlandı. Hasar gören binalarla ilgili ekiplerin yapacağı incelemelerin ardından karar verilecek. Öte yandan, E.Y. isimli bir vatandaşın evinin salonunda otururken çökme sonucu yaralandığı, durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

"BAYAĞI GÜRÜLTÜ OLDU"
Ne olduğunu anlayamadan gürültüye indiklerini söyleyen site sakini Kadir Dizmen, "Çok bir şey anlamadık. Ne olduğunu anlayamadık. Aşağıya bir indik ki yan taraftaki istinat duvarı çökmüş. Bayağı bir gürültü oldu" dedi.

"KAMYON DEVRİLDİ GİBİ GELDİ BANA"
Sesin çok yüksek olduğunu, kamyon devrildiğini zannettiğini belirten Hülya Dizmen, "Araba yuvarlandı zannettim. Kardeşim o blokta yaşıyor. Aşağı inip bir baktık, bütün blok aşağı inmiş. Kamyon devrildi gibi geldi bana" diye konuştu.

"BOMBA PATLAMASI GİBİYDİ, ODAM SALLANDI. SALONA DOĞRU GEÇERKEN YERE DÜŞTÜM"
Bomba patlamış gibi ses çıktığını ve odasından kaçarken düştüğünü söyleyen Yiğit Kaan Koç, "Tuğlalardan biraz ses çıktı. Sonra odaya bir ısı geldi. Sonrasında da 'güm' diye bir ses çıktı, bomba patlaması gibi. Benim odam sallandı. Hatta salona doğru geçerken yere düştüm. O kadar sarsıldı ki toparlanıp dışarı çıktık. Yan binadan biri yaralanmış" ifadelerini kullandı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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