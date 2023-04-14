İstinat duvarı apartmanın üzerine çöktü: 32 daire tahliye edildi | Video
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sokakta bulunan istinat duvarının çökmesi neticesinde 4 apartmanda hasar meydana geldi. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar can havliyle kendilerini sokağa atarken 4 apartmandan toplam 32 daire tahliye edildi.
"BAYAĞI GÜRÜLTÜ OLDU"
Ne olduğunu anlayamadan gürültüye indiklerini söyleyen site sakini Kadir Dizmen, "Çok bir şey anlamadık. Ne olduğunu anlayamadık. Aşağıya bir indik ki yan taraftaki istinat duvarı çökmüş. Bayağı bir gürültü oldu" dedi.
"KAMYON DEVRİLDİ GİBİ GELDİ BANA"
Sesin çok yüksek olduğunu, kamyon devrildiğini zannettiğini belirten Hülya Dizmen, "Araba yuvarlandı zannettim. Kardeşim o blokta yaşıyor. Aşağı inip bir baktık, bütün blok aşağı inmiş. Kamyon devrildi gibi geldi bana" diye konuştu.
"BOMBA PATLAMASI GİBİYDİ, ODAM SALLANDI. SALONA DOĞRU GEÇERKEN YERE DÜŞTÜM"
Bomba patlamış gibi ses çıktığını ve odasından kaçarken düştüğünü söyleyen Yiğit Kaan Koç, "Tuğlalardan biraz ses çıktı. Sonra odaya bir ısı geldi. Sonrasında da 'güm' diye bir ses çıktı, bomba patlaması gibi. Benim odam sallandı. Hatta salona doğru geçerken yere düştüm. O kadar sarsıldı ki toparlanıp dışarı çıktık. Yan binadan biri yaralanmış" ifadelerini kullandı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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