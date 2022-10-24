Video Yaşam İşyeri çatısında bulunan tentenin kırılması sonucu beton zemine çakılan adam hayatını kaybetti | Video
İşyeri çatısında bulunan tentenin kırılması sonucu beton zemine çakılan adam hayatını kaybetti | Video

İşyeri çatısında bulunan tentenin kırılması sonucu beton zemine çakılan adam hayatını kaybetti | Video

24.10.2022 | 13:18

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Antalya’da işyerinin çatısında bulunan tentenin kırılması sonucu beton zemine çakılan şahıs hayatını kaybetti. Acı haberi alarak olay yerine koşan gencin abisi kardeşinin cesedine bakmakta zorlanırken, polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunmak üzere suntaları kullandı.

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Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Kepez İlçesi Şafak Mahallesi Yeni Sanayi 5005 sokak üzerinde asansör tamiri yapılan işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah işyerine gelen işletme sahibi, yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği görüldü.

DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Polis ekipleri tarafından şahsın kimliğine yönelik yapılan araştırmada isminin Cem Bulut (32) olduğu öğrenildi. Yapılan incelemede şahsın Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında işyerinin çatısında bulunan fiber tentenin kırılması sonucu beton zemine düştüğü tespit edildi. Şahsın düşme anları ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KARDEŞİNİN CESEDİNE BAKAMADI
Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine şahsın erkek kardeşi de geldi. Acı haber karşısında yıkılan kardeşi, bir an olsun cesede bakmakta zorlandı. Genci işyeri çalışanları ve mesai arkadaşları teselli etti. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemede bulunmak için işyeri içerisini sunta ile ile kaparak perdeleme yaptı. İşyeri sahibinin ise hayatını kaybeden şahsı tanımadığını öğrenildi. Ceset olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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