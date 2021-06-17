Video Yaşam İşyerinde bacağından vuruldu, elinde silahla hasmını kovaladı | Video

İşyerinde bacağından vuruldu, elinde silahla hasmını kovaladı | Video

İşyerinde bacağından vuruldu, elinde silahla hasmını kovaladı | Video
17.06.2021 | 09:09

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Kağıthane’de aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen iki kişi arasındaki silahlı kavgada, bacağından vurulan bir kişi, elinde silahla kendisini vuran şahsı kovaladı. Olay yerinden kaçan şüpheli Kağıthane Asayiş Büro Amirliği tarafından kısa sürede yakalanırken, yaşananlar o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 28 Mayıs günü saat 21.15 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Bozkır Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İ.B. (24) ile M.Ş. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından işyerine giren İ.B.'nin arkasından içeri giren M.Ş. yanında getirdiği tabancıyı eline alarak ateş etmeye başladı.

BACAĞINDAN VURULDU, ELİNDE SİLAHLA HASMINI KOVALADI
Yaşanan silahlı kavgada İ.B. yaralanırken, M.Ş. ise hemen işyerinden dışarıya çıkarak olay yerinden kaçtı. İşyerinde bacağından vurulan İ.B. yanında bulunan tabancayı eline alarak kaçan M.Ş.'yi kovaladı. İşyerinin dışına çıkan İ.B.'yi çevrede bulunan vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, yaralı İ.B. ise Kağıthane Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KISA SÜREDE YAKALANAN ŞAHIS TUTUKLANDI
Yaşanan olayın ardından Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevrede güvenlik kamerası incelemesi yaparak M.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından M.Ş. kısa sürede olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri yapılan M.Ş. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞANAN SİLAHLI KAVGANIN ÖNCESİ VE SONRASI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Kağıthane'de yaşanan silahlı kavga öncesi ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların bir işyeri önünde birbirlerini itip kalktıkları, daha sonra ise içeriye girdikleri ve ateş ederek bir şahsı yaraladıktan sonra kaçtığı, yaralı şahsında kendini vuran şahsın arkasından işyerinden yerinden çıktığı anlar görülüyor.

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