Video Yaşam İşyerine silahlı saldırı kamerada! 14 yaşındaki çocuk koltuğun arkasına saklanarak kurtuldu | Video
İşyerine silahlı saldırı kamerada! 14 yaşındaki çocuk koltuğun arkasına saklanarak kurtuldu | Video

İşyerine silahlı saldırı kamerada! 14 yaşındaki çocuk koltuğun arkasına saklanarak kurtuldu | Video

10.01.2024 | 10:20

Hatay’ın Erzin ilçesinde iş yerine yapılan silahlı saldırı esnasında 14 yaşındaki çocuğun koltuğun arkasına saklanarak kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Erzin ilçesi Karamustafalı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan emlakçı dükkanında meydana geldi. İlçede emlakçılık yapan Volkan Kömür'e ait iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırı esnasında iş yerinde bulunan Kömür'ün 14 yaşındaki saldırıyı koltuğun arkasına yatarak yara almadan atlattı. Olayın şüphelisi Y.İ. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Silahlı saldırı anıysa iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yerinin camına 5 kurşun isabet eden Volkan Kömür, olayı gerçekleştiren şahısla herhangi bir husumeti olmadığını belirterek; "Olay dün saat 13.00 sularında meydana geldi. Bir arkadaşı ziyaret etmek için işyerimi oğluma bıraktım. 150-200 metre mesafedeydim. Silah seslerini duyunca herkes gibi bende dışarı fırladım. Baktım insanlar benim işyerime ait yere akın ettiğini gördüm. Olay yerine geldiğimde işyerimin camına 5 kurşun isabet etmiş. Oğlumu ise dışarıda şok halinde oturduğunu gördüm. Ne oldu oğlum dediğimde, baba birileri geldi silahını doğrulttu ateş etti. Bende korkudan koltuğun içine sakladım dedi. Silahlı saldırıda bulunan şahsın daha sonra Y.İ. olduğunu öğrendim. Bu şahısla benim hiçbir husumetim yok. Neden yaptı anlamıyorum. İşyerime yapılan bu silahlı saldırı nedeniyle şikayetçiyim. Çocuğum ölümden döndü, itibarım sarsıldı" ifadesini kullandı.

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