Video Yaşam İşyerinin önünde sehpayı böyle çaldı | Video
İşyerinin önünde sehpayı böyle çaldı | Video

İşyerinin önünde sehpayı böyle çaldı | Video

22.12.2022 | 18:35

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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir işyerinin önündeki sehpayı çalan kadın hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

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