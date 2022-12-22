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OTOMATİK OYNAT
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İşyerinin önünde sehpayı böyle çaldı | Video 22.12.2022 | 18:35
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İzmir'de aranan şahıslara yönelik dev operasyon: 32 gözaltı | Video 22.12.2022 | 17:04
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Kadıköy'de asansörde taciz şüphelisi motosikletli yakalandı | Video 22.12.2022 | 17:03
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Dükkanı boş bulan çocuk, 15 bin TL değerindeki telefonu böyle çaldı | Video 22.12.2022 | 15:28
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Eyüpsultan'da korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video 22.12.2022 | 14:32
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Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı | Video 22.12.2022 | 14:08
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Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı | Video 22.12.2022 | 11:05
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FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik operasyon: 20 şüpheli yakalandı | Video 22.12.2022 | 10:41
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Karataş'ta şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı | Video 22.12.2022 | 10:08
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir işyerinin önündeki sehpayı çalan kadın hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.