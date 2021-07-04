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İtalyan ressamlar tarihi İshak Paşa Sarayı’nda

İtalyan ressamlar tarihi İshak Paşa Sarayı’nda
04.07.2021 | 11:38

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İş insanı Hikmet Eraslan’ın kişisel koleksiyonunda bulunan ve İtalyan ressamların orijinal eserlerinden oluşan 58 adet yağlı boya tablo, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı’nda sergilenmeye başlandı.

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Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda ve "İshak Paşa Sarayı Kültür Sanat Etkinlikleri" projesi kapsamında 58 adet yağlı boya tablosunu sergileyen Hikmet Eraslan, "Tüm sanatseverleri, Doğubayazıt'ı, İshak Paşa Sarayı'nı ve İtalyan ressamları görmeye davet ediyorum" dedi.
Dünyaca ünlü top modelleri podyuma çıkartarak Türkiye'nin en büyük moda şovuna imza atan Hikmet Eraslan, İtalyan ressamların eserlerinden oluşan koleksiyonunu doğduğu topraklara taşıdı. "İtalyan Ressamlar Doğubayazıt'ta" sergisi için 17. yüzyıldan kalma eşsiz İshak Paşa Sarayı'nda açılış töreni düzenlendi. Ağrı Valiliği'nin ilin tanıtımının yanı sıra kültürel değerlerin tanınırlığını sağlamak ve şehrin ekonomik yapısına katkı sunmak amacıyla yaz boyunca düzenleyeceği etkinliklerin bir parçası olan serginin açılışına ilgi yüksek oldu.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın katılımı ile gerçekleştirilen tören için aralarında ünlü ressam Ahmet Güneştekin'in de olduğu çok sayıda özel davetli Doğubayazıt'a geldi.

Doğduğu topraklara olan sevgisini her fırsatta dile getiren ve geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği "dijital platform defilesiyle dünyanın dikkatini Doğubayazıt'a çekmeyi başaran Dosso Dossi Holding Ceo'su Hikmet Eraslan, "Bu bölgenin ekonomi ve turizm açısından kalkınması için hepimizin elinden geleni yapması lazım" dedi. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en ünlü mankenleriyle İshak Paşa Sarayı ve Ağrı Dağı eteklerinde gerçekleştirdiği dijital platform defilesinin görüntülerini 50'den fazla ülkede yayınladıklarını hatırlatan Hikmet Eraslan, "Şimdi ise Türkiye'nin en iddialı orijinal İtalyan yağlı boya resim koleksiyonu ile yine Doğubayazıt'tayız. Yine bir ilki gerçekleştiriyoruz. Böylesi iddialı bir koleksiyon ile Doğubayazıt'ın turizm ve moda dışında sanat ile konuşulmasını da sağlayacağız. Tüm sanatseverleri, bu sergi vesilesiyle ülkemizin en güzel köşelerinden biri olan Doğubayazıt'ı, İshak Paşa Sarayı'nı ve İtalyan ressamları görmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ise yaptığı konuşmada, "ishak Paşa Sarayı'nda böyle güzel bir etkinlik yapıyor olmaktan çok mutluyuz. İshak Paşa Sarayı'nda bir dizi kültür ve sanat etkinliği yapıyoruz. Bu toprakların bir takım olumsuz olaylarla anılmasının önüne geçmek, güzel memleketimiz Ağrı'yı, Doğubayazıt'ı her zaman hayırlı işlerle, olumlu faaliyetlerle gündeme getirmek istiyoruz. Bu vesile ile gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle insanların ilgisini buraya çekmek istiyoruz. Bölgemizin değerlerini sadece bu bölgeye değil tüm dünyaya maletmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu etkinliğimize katkısı olan Dosso Dossi Holding'e çok teşekkür ederim. Onlar bu topraklardan çıkmış çok önemli iş insanları. Bu bölgenin kültürle, sanatla ülkemizin ve dünyanın gündemine geleceğine inanıyorum" dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da, İshak Paşa Sarayı'nın güzelliklerinin sanatla buluşmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Sayan, "İshak Paşa Sarayı'nı dünyaya anlatmak için bu etkinlikler çok önemli. Yaptığı çalışmalar için Dosso Dossi Holding yöneticilerine çok teşekkür ederim. Doğdukları toprakları hiç unutmadılar" şeklinde konuştu.

İshak Paşa Sarayı'nın tarihi dokusuna zarar vermeden özel olarak düzenlenen alanlarda bir ay süreyle açık kalacak "İtalyan Ressamlar Doğubayazıt'ta" sergisi, sanatseverler tarafından 3 Ağustos tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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