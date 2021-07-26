İtfaiye ve sağlık ekipleri zamanla yarıştı, 10 yaşındaki Berkay kurtarılamadı | Video

Aydın’ın Çine ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve sağlık ekipleri zamanla yarıştı.

Kaza, akşam saatlerinde Aydın-Muğla Karayolu Bahçearası Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kaza Çine ilçesine bağlı Çöğürlük Mahallesi'nden gelen D.Ö. yönetimindeki otomobil ile Bahçearası köyü istikametine gitmekte olan ve henüz sürücüsü tespit edilmeyen plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışma sonucu her iki otomobil de adeta metal yığınına dönerken kazada 10 yaşındaki Berkay B. ekiplerin tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Kazada C.B. (33), M.B. (32), B.B. (7), B.B. (4), D.U. (36), İ.Ö. (66) ve 3 yaşındaki E.Ö. yaralandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu sıkıştıkları araç içerisinden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Aydın'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.