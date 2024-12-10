İtfaiyeden yürek ısıtan kurtarma operasyonu: Yavru köpekler annelerine kavuştu | Video
Kırıkkale'de katı atık damıtma göletinde mahsur kalan 2 yavru köpek, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarılarak annelerinin yanına kavuşturuldu.
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