Video Yaşam İthal edilen unlu mamullere dikkat: "Yanlışlıkla yoga matı kimyasalı yemiş olabilirsiniz" | Video
İthal edilen unlu mamullere dikkat:

İthal edilen unlu mamullere dikkat: "Yanlışlıkla yoga matı kimyasalı yemiş olabilirsiniz" | Video

03.02.2025 | 09:50

Hamburger ekmeği başta olmak üzere unlu mamullerde kullanılan Azodikarbonamid maddesi, yoga matlarının üretiminde de kullanılıyor. Türkiye’de kullanımı yasak olmasına rağmen bazı ülkelerde yasak olmayan bu maddenin tüketilmemesi gerektiğini belirten Öğr. Gör. Sinem Erdin, "Tüketiciler, ithal ürünleri satın alırken etiket bilgisine bakmalıdır. Paket üzerinde ADA şeklinde bir kısaltma varsa genellikle bu kimyasal bileşiğin kısaltmasıdır. Ya da E927a kodu. Bunları tüketmemeyi tercih edebilirler" uyarısında bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Hem beyazlatıcı hem de hamura elastikiyet vererek hamur yapısını güçlendiren Azodikarbonamid (E927a), unlu gıdalarda, tahıl ürünlerinde kullanılıyor. Gıda katkı maddesi kullanımı hakkında çok sıkı düzenlemeler olduğuna işaret eden İstanbul Beykent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden Öğr. Gör. Sinem Erdin, "Bütün gıda katkı maddelerine baktığımızda önemli olan iki konu var. Birincisi dozudur. Toksik olan dozdur ve gıda katkı maddelerinin kullanım dozları deneysel çalışmalarla sağlığa zararlı olmayacak şekilde belirlenir. İkinci konu ise gıda katkı maddelerinin gıdalarda eklendikleri hali ile kalmamalarıdır. Hem gıdalara uygulanan ısıl işlem ve benzeri süreçlerde hem de insan metabolizmasında sindirim, emilim, taşıma burada pek çok enzimatik faaliyetler de gerçekleşiyor. Bunların sonucunda da başka ara birleşiklere dönüşebiliyorlar" açıklaması yaptı.

"BÖBREK, KARACİĞER FONKSİYONLARININ OLUMSUZ ETKİLENDİĞİ GÖRÜLDÜ"
"Azodikarbonamitin dönüştüğü ara bileşiklerden bir tanesi Semicarbazide" diyen Öğr. Gör. Erdin, "Kısaca SEM olarak adlandırılıyor. Bu bileşikle ilgili hayvan (fare) çalışmaları var. Bazı çalışmalarda, tümör büyütücü etkisi olduğu görülmüş. Böyle bir toksik etkisi var. Daha yakın tarihli bir çalışmaya da bakarsak 2020'de Nijerya'da gerçekleştirilmiş. Burada da özellikle yine farelere farklı oranlarda bahsettiğimiz gıda katkı maddesi verilerek çalışma gerçekleştirilmiş. Hem böbrek hem de karaciğer fonksiyonlarının olumsuz etkilendiği görülmüştür. Bu nedenle de Avrupa Gıda Güvenlik Otoritesi ve bizim de bütün dünyanın da bağlı olduğu Kodeks Alimentarius bu gıda maddesinin kullanımına sıcak bakmıyor" dedi.

"AMERİKA, KANADA, NİJERYA VE SUUDİ ARABİSTAN KULLANIYOR"
Öğr. Gör. Erdin, "Ama FDA'ya baktığımızda yani Amerika ve Amerika'nın regülasyonlarını benimseyen ülkelere baktığımızda onlar da şöyle diyorlar; 'Evet böyle çalışmalar var ama bu çalışmalardaki doz, insanların gıda ile alabilecekleri dozun çok üzerinde ve bu çalışmalar yeterli değil. Bu nedenle de kullanılabilir' şeklinde bir yorum getirmişler. Bu yüzden Amerika, Kanada, Nijerya ve Suudi Arabistan'da örneğin kullanılabildiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

"BU MADDEYE İZİN VERİLMİYOR OLMASI, HİÇ MARUZ KALMAYACAĞIMIZ ANLAMINA GELMİYOR"
"Ülkemizde bu maddeye izin verilmiyor olması, hiç maruz kalmayacağımız anlamına gelmiyor" diyen Öğr. Gör. Erdin şu uyarılarda bulundu:
"İthal edilen ürünler ya da fast food zincirlerinde kullanımı aracılığıyla biz de diyetlerimizde maruz kalıyor olabiliriz. Tüketiciler, ithal ürünleri satın alırken etiket bilgisine bakmalıdır. Ya da bir diğer maruziyet de belki saydığımız ülkelere seyahat ettiklerinde olabilir. Burada da yapılabilecek en güzel şey etiket bilgilerini okumak. Paket üzerinde ADA gibi kısaltmalar varsa genellikle bu kimyasal bileşiğin kısaltması şeklinde oluyor. Ya da dediğim gibi E927a kodu şeklinde."

"EN BAŞTA KORKMAMIZ GEREKEN ŞEY BU OLMAMALI"
Öğr. Gör. Sinem Erdin sözlerine şunları ekledi:
"Fast food tüketimine baktığımızda, bu gıda katkı maddesinden tabii ki de korkalım, hiç korkmayalım değil. Ama fast food ürünler söz konusu olduğunda en başta korkmamız gereken şey bu olmamalı. Fast food ürünlerinin trans yağ asidi, şeker, doymuş yağ ve tuz içeriği oldukça yüksek. Bunlar; diyabet, kalp, hipertansiyon gibi kronik hastalıkları artıran şeylerdir. Ayrıca bazı kanser türlerinin artışına etkileri de kanıtlandı. Bu yüzden yapılması gereken en güzel şey mümkün olduğunca fast food tüketiminden kaçınılmak olmalı."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İthal edilen unlu mamullere dikkat: Yanlışlıkla yoga matı kimyasalı yemiş olabilirsiniz | Video 05:11
İthal edilen unlu mamullere dikkat: "Yanlışlıkla yoga matı kimyasalı yemiş olabilirsiniz" | Video 03.02.2025 | 09:50
AVM’deki kuyumcuya gece havalandırmadan girdi, 3 kilogram altın çaldı | Video 00:44
AVM'deki kuyumcuya gece havalandırmadan girdi, 3 kilogram altın çaldı | Video 03.02.2025 | 09:50
Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! 3 ölü, 26 yaralı | Video 04:03
Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! 3 ölü, 26 yaralı | Video 03.02.2025 | 08:33
Ankara’da dehşet anları! 16 yaşındaki genç kıza ve köpeğine böyle saldırdı | Video 01:01
Ankara'da dehşet anları! 16 yaşındaki genç kıza ve köpeğine böyle saldırdı | Video 03.02.2025 | 08:33
Öldüren diş çekiminde sanıkların 9’ar yıla kadar hapsi isteniyor | Video 04:13
"Öldüren diş çekiminde" sanıkların 9'ar yıla kadar hapsi isteniyor | Video 02.02.2025 | 16:25
Tokat’ta dehşet anları! Pompalı tüfekle saldırıp motosikletle kaçtılar | Video 02:10
Tokat’ta dehşet anları! Pompalı tüfekle saldırıp motosikletle kaçtılar | Video 02.02.2025 | 16:00
Giresun’da faciadan dönüldü: Yokuş aşağı inen aracın altında kalmaktan böyle kurtuldu | Video 00:51
Giresun'da faciadan dönüldü: Yokuş aşağı inen aracın altında kalmaktan böyle kurtuldu | Video 02.02.2025 | 14:06
Müzik seçme meselesi kavgaya dönüştü: Hakaret ve küfür havada uçuştu | Video 00:40
Müzik seçme meselesi kavgaya dönüştü: Hakaret ve küfür havada uçuştu | Video 02.02.2025 | 12:12
Engelli oğullarını darbeden çift, gözaltına alındı | Video 00:53
Engelli oğullarını darbeden çift, gözaltına alındı | Video 02.02.2025 | 10:48
Minibüs şoförleri yarıştı; hamile yolcu ’stres yüzünden doğuracağım’ diyerek indi | Video 02:27
Minibüs şoförleri yarıştı; hamile yolcu 'stres yüzünden doğuracağım' diyerek indi | Video 02.02.2025 | 10:48
İstanbul’da tekme ve yumruklu trafik kavgaları kamerada | Video 01:43
İstanbul'da tekme ve yumruklu trafik kavgaları kamerada | Video 02.02.2025 | 10:48
Beyoğlu’nda ikiz kardeşine seni yine vuracağız diyen husumetlisini silahla vurdu | Video 02:33
Beyoğlu'nda ikiz kardeşine “seni yine vuracağız" diyen husumetlisini silahla vurdu | Video 02.02.2025 | 10:47
Kendisini bıçaklayan eski kocasını mahallelinin elinden aldı | Video 01:45
Kendisini bıçaklayan eski kocasını mahallelinin elinden aldı | Video 02.02.2025 | 09:43
Çıldır Gölü’nün donan yüzeyinde milli sporculardan nefes kesen gösteri | Video 05:06
Çıldır Gölü'nün donan yüzeyinde milli sporculardan nefes kesen gösteri | Video 02.02.2025 | 09:43
6 gezegenin yan yana sıralanması Bitlis’te görüntülendi | Video 01:13
6 gezegenin yan yana sıralanması Bitlis'te görüntülendi | Video 02.02.2025 | 09:42
Eğlence merkezindeki kavga hastanede devam etti: 3 yaralı | Video 01:00
Eğlence merkezindeki kavga hastanede devam etti: 3 yaralı | Video 02.02.2025 | 08:40
Yenidoğan Çetesi’nin örgüt yöneticisi İlker Gönen cezaevinde intihar etti | Video 04:47
Yenidoğan Çetesi'nin örgüt yöneticisi İlker Gönen cezaevinde intihar etti | Video 02.02.2025 | 08:40
Kırıkkale’de Ay ve Venüs bir arada böyle görüntülendi | Video 00:39
Kırıkkale'de Ay ve Venüs bir arada böyle görüntülendi | Video 02.02.2025 | 08:40
Köprüden uçan tırın sürücüsü aracı bırakıp kayıplara karıştı | Video 02:25
Köprüden uçan tırın sürücüsü aracı bırakıp kayıplara karıştı | Video 02.02.2025 | 08:39
Kazazede yakınları önce ambulansa sonra itfaiyeye saldırdı | Video 04:27
Kazazede yakınları önce ambulansa sonra itfaiyeye saldırdı | Video 02.02.2025 | 08:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA