Video Yaşam İTÜ önünde düğün konvoyu krizi! 4 araç olay olmuştu | Video

İTÜ önünde düğün konvoyu krizi! 4 araç olay olmuştu | Video

İTÜ önünde düğün konvoyu krizi! 4 araç olay olmuştu | Video
09.08.2020 | 00:34

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İstanbul Sarıyer’de İstanbul Teknik Üniversitesi önünde düğün konvoyu oluşturarak çevreyi yüksek oranda rahatsız eden 4 araç sürücüsüne ceza kesildi. İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince bugün Sarıyer İlçesi Büyükdere Caddesi, İstanbul Teknik Üniversitesi önünde düğün konvoyu oluşturarak çevreye rahatsızlık veren 4 araç ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Edinilen bilgiye göre, 4 araç Köybaşı Caddesi'ne kadar takip edildi ve araçlar durduruldu. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 72. (ses cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak) ve 73/A (araçları kamunun huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde uygunsuzca sürmek) içerikli maddelerine istinaden araç şoförleri olan Ümit S., Fırat A. ve Emrah S. isimli şahıslara toplam 528TL idari para cezası işlemi uygulandı.

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