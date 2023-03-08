İYİ Parti-CHP arasında rant ilişkisi: Özdağ kirli çamaşırları ortaya döktü: "Akşener CHP’nin belediye kaynaklarını kullandı" | Video

İYİ Parti-CHP arasındaki rant iddialarına bir yenisi daha eklendi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in CHP üzerinden rant elde ettiğini belirterek, “Meral Akşener, CHP’nin bütün belediye kaynaklarını kullandı” dedi. Akşener’in ihaleler aldığını da öne süren Özdağ ayrıca Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylığı aleyhine faaliyet yürüttüğünü de sözlerine ekledi.