İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta: Masanın ne için kurulduğunu anlamış oldu! | VİDEO HABER

İYİ Partili Erhan Usta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusuna vurgu yaparak, "Masanın başlangıçtan beri ne için kurulduğunu son geldiğimiz noktada anlamış olduk" dedi. Erhan Usta, 'Meral Akşener adaylığını açıklayacak mı?' sorusuna "Onlara bakacağız" yanıtını verdi.