İYİ Parti İstanbul İl Binası’na isabet eden kurşunlarla ilgili gözaltına alınan şüpheli emniyette
İYİ Parti İstanbul İl Binası'na isabet eden kurşunlarla ilgili gözaltına alınan inşaat bekçisi M.E., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
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