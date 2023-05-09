İYİ Parti standında Al Jazeera Mubasher muhabirine ırkçı saldırı | Video

İstanbul Ümraniye'deki seçim standlarını dolaşan Al Jazeera Mubasher televizyonunun Türkiye muhabiri Rokaya Çelik, İYİ Parti standında haber çalışması yaparken Arapça konuştuğu için İYİ Partililer’in ırkçı saldırısına uğradı. SABAH'a konuşan Muhabir Çelik; "11 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. İlk kez böyle bir saldırıya maruz kaldım. İYİ Partililer’in bu ırkçı saldırısı beni şok etti. Çok üzüldüm. İki çocuk annesiyim. Çocuklarım bunu gördüğünde ne düşünecekler? ‘Ülkene git’ diyorlar. Benim bir yanım da Türk. Akşener'in bir kadın olarak yanımda olmasını beklerdim. Özür dilemediler. Hiçbir kınama yayınlamadılar. Saldırıdan rencide oldum, bugün saldırganlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım, şikâyetçi olacağım. Bunun peşini bırakmayacağım” dedi.