Video Yaşam İYİ Parti'de derin kriz: Muhalif hareket başlatan isimlere çizik! 6 isme karşı hamle... | Video
İYİ Parti'de derin kriz: Muhalif hareket başlatan isimlere çizik! 6 isme karşı hamle... | Video

İYİ Parti'de derin kriz: Muhalif hareket başlatan isimlere çizik! 6 isme karşı hamle... | Video

19.07.2023 | 20:29

İYİ Parti'de kriz üstüne kriz yaşanmaya devam ediyor. Kurultay sürecinde muhalif hareket başlatan 6 isim hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatıldı.

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