İyi yerleştirilmeyen rögar kapağı kazaya neden oldu! O anlar kamerada | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:44
00:54
02:02
00:54
Müşteri gibi geldi, 15 bin TL değerinde telefon çaldı | Video 25.04.2022 | 13:14
02:16
02:01
01:23
30 kişinin kız kavgası kamerada | Video 25.04.2022 | 12:34
03:49
01:02
Köpeğine saldıran kurdu sopayla kovaladı | Video 25.04.2022 | 12:33
03:59
İstanbul’da iş adamının villasına silahlı saldırı kamerada | Video 25.04.2022 | 12:26
00:53
Van’da 550 litre kaçak motorin ele geçirildi | Video 25.04.2022 | 12:17
01:24
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı | Video 25.04.2022 | 12:02
00:46
Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video 25.04.2022 | 12:03
02:24
Mersin'de caminin ses sistemini çalan zanlı kameralara yakalandı | Video 25.04.2022 | 11:25
02:48
İzmit'te maskeli oyuncak bebek, ekipleri harekete geçirdi | Video 25.04.2022 | 11:24
10:57
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 25 Nisan 2022 Pazartesi atv izle! | Video 25.04.2022 | 11:29
01:11
Gaziantep'te araçtaki 28 kilo esrara 1 gözaltı | Video 25.04.2022 | 11:13
00:37
Rize’de yola atlayan motor sürücüsü zincirleme kazaya sebep oldu | Video 25.04.2022 | 11:14
00:46
Trafikte yol verme tartışması kameralarda | Video 25.04.2022 | 11:14
03:49
Sitede kavga polisi darbedip silahını aldılar | Video 25.04.2022 | 10:57
Iğdır’da ana yol üzerinde iyi yerleştirilemeyen rögar kapağına vuran kamyonetin lastiği patladı, kamyonet yoldan çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti.
'KARŞI ŞERİTTEN ARACIN GELMEMESİ FACİAYI ÖNLEDİ'
Kamyonetin kaza yapması sonrası karşı şeride geçerken yoldan araçların olmaması ise büyük faciayı önledi. Kazada can kaybı olmazken her iki araçta da maddi hasar oluştu.
'KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA'
Gece saatlerinde meydana gelen kaza güvenlik kamerasına da yansıdı. Seyir halinde olan kamyonet rögar kapağına çarptıktan sonra lastiği patlayınca refüjdeki elektrik direğine çarpıyor. Yerinde çıkan elektik direği sonrası elektrikler gidince güvenlik kamerasının da ışığı gidiyor.
Kazanın olduğunu gören sürücüler ve vatandaşlar olay yerine koşarken durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
'EKİPLER RÖGAR KAPAĞINI ONARDI'
Kaza sonrası sabah olay yerine giden ekipler eski rögar kapağını çıkardı. Ekipler yeni rögar kapağını takarken rögar kapağının yerinde çıkmaması için de beton döktü.
'İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI'
Rögar kapağına vurduktan sonra kaza yaparak karşı şeride geçen kamyonet sürücüsü Murat Açkan, yaşadığına inanmadığını belirterek "Bir rögar kapağı yüzünde tekerim gümledi, elektrik direğini biçtim. Ölümden döndüm, şu an yaşadığıma inanmıyorum. Rögar kapağı orada açık, sorumlular kimse insan hayatı bu kadar ucuz olmaması lazım" dedi.
Yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.