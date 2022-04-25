Video Yaşam İyi yerleştirilmeyen rögar kapağı kazaya neden oldu! O anlar kamerada | Video
İyi yerleştirilmeyen rögar kapağı kazaya neden oldu! O anlar kamerada | Video

İyi yerleştirilmeyen rögar kapağı kazaya neden oldu! O anlar kamerada | Video

25.04.2022 | 13:30

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Iğdır’da ana yol üzerinde iyi yerleştirilemeyen rögar kapağına vuran kamyonetin lastiği patladı, kamyonet yoldan çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

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Kaza dün gece saat 23.45'da Topçular Mahallesi D080 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan Murat Açkan idaresindeki kamyonet ana yolda ilerlerken yol ortasında bulunan rögar kapağına çarptı. Çarpma etkisi ile aracın lastiği patladı, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Kamyonetin çarptığı elektrik direği kamyonetin üzerine devrildi. O esnada seyir halinde olan Gencehan Yusufoğlu idaresindeki otomobil ise kamyonetin üzerine geldiğini görünce refüje çıktı.

'KARŞI ŞERİTTEN ARACIN GELMEMESİ FACİAYI ÖNLEDİ'
Kamyonetin kaza yapması sonrası karşı şeride geçerken yoldan araçların olmaması ise büyük faciayı önledi. Kazada can kaybı olmazken her iki araçta da maddi hasar oluştu.

'KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA'
Gece saatlerinde meydana gelen kaza güvenlik kamerasına da yansıdı. Seyir halinde olan kamyonet rögar kapağına çarptıktan sonra lastiği patlayınca refüjdeki elektrik direğine çarpıyor. Yerinde çıkan elektik direği sonrası elektrikler gidince güvenlik kamerasının da ışığı gidiyor.

Kazanın olduğunu gören sürücüler ve vatandaşlar olay yerine koşarken durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

'EKİPLER RÖGAR KAPAĞINI ONARDI'
Kaza sonrası sabah olay yerine giden ekipler eski rögar kapağını çıkardı. Ekipler yeni rögar kapağını takarken rögar kapağının yerinde çıkmaması için de beton döktü.

'İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI'
Rögar kapağına vurduktan sonra kaza yaparak karşı şeride geçen kamyonet sürücüsü Murat Açkan, yaşadığına inanmadığını belirterek "Bir rögar kapağı yüzünde tekerim gümledi, elektrik direğini biçtim. Ölümden döndüm, şu an yaşadığıma inanmıyorum. Rögar kapağı orada açık, sorumlular kimse insan hayatı bu kadar ucuz olmaması lazım" dedi.

Yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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