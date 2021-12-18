İzlerini kaybettirmek için 10 kilometre yürüdüler! Polis tek tek tespit etti

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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; silahla bir kuyumcuya soygun için giren fakat kuyumcu kendilerine karşı koyunca kaçan ve izlerini kaybettirmek için 10 kilometre yürüyen üç saldırganı kısa sürede yakaladı.