İzlerini kaybettirmek için 10 kilometre yürüdüler! Polis tek tek tespit etti

İstanbul Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; silahla bir kuyumcuya soygun için giren fakat kuyumcu kendilerine karşı koyunca kaçan ve izlerini kaybettirmek için 10 kilometre yürüyen üç saldırganı kısa sürede yakaladı.