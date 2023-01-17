İzmarit toplamak için raylara indi, ölümden döndü | Video
Çekya’nın Brno şehrindeki bir istasyonda izmaritleri toplamak için raylara inen bir adama tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle raylardan platforma fırlayan adam ölümle burun buruna geldi.
Güney Moravya Bölgesi Polis Sözcüsü David Chaloupka yaptığı açıklamada, "Treni muhtemelen fark etmeyen adam, izmaritleri toplamaya devam ediyordu. Çarpmanın etkisiyle perona fırladı. Kaza sonrası duran tren personelinin çağırdığı sağlık personeli, adamın ilk muayenesini gerçekleştirdi. Neyse ki şanslı ve hayatta" ifadelerini kullandı.
Çekya polisi raylara girmeye yönelik benzer girişimlere karşı halkı uyarırken, geçtiğimiz yıl sadece Güney Moravya'da dikkatsizlikleri nedeniyle 8 kişiye tren çarptığını açıkladı.
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