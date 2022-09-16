İzmir açıklarında göçmen teknesi battı: 5 ölü | Video

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı. Meydana gelen olayda 5 düzensiz göçmenin cesedine ulaşılırken, 14 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bugün saat 04.06'da Çeşme ilçesi Uçburun sahili önlerinde 1 düzensiz göçmen teknesinin battığı ihbarının alınması üzerine bölgeye gitti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-30) tarafından denizde 11 düzensiz göçmen, sahilde 3 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. Deniz yüzeyinde ise 5 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadelerden; batan tekne içerisinde toplam 20 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmen için denizde ve karada arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarına 4 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış emniyet timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile devam ediliyor.