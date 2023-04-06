İzmir beyaza büründü, ilginç manzaralar oluştu! Meteoroloji’den 9 il için ‘sarı kodlu’ uyarı… | Video

İzmir'in Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde kısa süreli yağan dolu, Çeşme'de ise etkisini artırarak sürdürdü. Sağanak sonrası etkili olan dolu nedeniyle Çeşme'de plaj ve caddeler beyaza büründü. Dolu nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, bazı sokaklarda yaşanan su baskınlarına itfaiye ekipleri müdahale etti. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir dahil 9 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Uyarı yapılan illerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor...