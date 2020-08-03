İzmir Çeşme'de ünlü top model Daria Kyryliuk'e plajda dayak! Canlı yayında flaş açıklamalar | Video

İzmir Çeşme'de 'The Beach of Momo' daha önce de kadınların dövüldüğü mekanın çalışanları tarafından feci şekilde darp edilen dünyaca ünlü Top Model Daria Kyryliuk olayını avukat İlayda Şükrüoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.