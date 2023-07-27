İzmir Dikili’de zabıta müdüründen esnafa yumruk | Video 27.07.2023 | 14:39 İzmir’de CHP’li Dikili Belediyesi Zabıta Müdürü Bülent Delfasoğlu, iddiaya göre yürüyüş yoluna sandalye koyduğu için tartıştığı kafe sahibi Çetin Güngör ile tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sinirine hakim olamayan Delfasoğlu, kafe işletmecisi Güngör’e yumruk attı. Aldığı darbeyle bir süre baygınlık geçiren talihsiz esnaf sendeledi, ayağı kalkamadı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Öfkeden deliye dönen zabıta müdürü Delfasoğlu’nu araya giren 3-4 vatandaş güçlükle durdurabildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir'in gözde tatil yerlerinden Dikili'deki bir kafeteryanın önünde 25 Temmuz Salı günü yaşanan olayda, CHP'li Dikili Belediyesi Zabıta Müdürü Bülent Delfasoğlu, iddiaya göre yürüyüş yoluna sandalye koyduğu için kafe sahibi Çetin Güngör ile tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan zabıta müdürü Bülent Delfasoğlu, Güngör'e yumruk attı.

Kameralara yansıyan görüntülerde zabıta tarafından yumruklu saldırıya uğrayan esnaf Çetin Güngör bir anda yere yığıldı. Talihsiz adamın bir süre baygınlık geçirerek sendelediği ve ayağa kalkamadığı görüldü.

Öfkeden deliye dönen zabıta müdürü Delfasoğlu'nu araya giren 3-4 vatandaş güçlükle durdurabildi.