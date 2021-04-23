İzmir Foça'da 55 kaçak göçmen kurtarıldı
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İzmir'in Foça ilçesinde, lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenen 55 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılırken göçmen kaçakçısı olduğu ileri sürülen 5 şüpheli yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 01.00 sıralarında Yeni Foça Mahallesi Çanak Koyu mevkiinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan'ın Midilli Adasına geçmeye çalışan ancak lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenen Afganistan uyruklu çoğunluğu kadın ve çocuğun olduğu 55 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenler Yenifoça'daki Çok Amaçlı Salona götürüldü. Öte yandan, ekipler göçmen kaçakçısı olduğu ileri sürülen 5 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Kaçak göçmenler sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Harmandalı Geri Gönderme merkezine gönderildi. Öte yandan, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendiren 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında 2'si Türk R.Ç. (29) ve A.V. (28), 2'si Afgan Z.S. (20) ve B.B. (19), 1'i Myanmar vatandaşı olan E.M. (53) çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkma yasağı konularak serbest bırakıldı.